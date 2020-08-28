Комплексные системы безопасности
эффективные решения для бизнеса и дома
Комплексные системы безопасности
эффективные решения
для дома и бизнеса
Проектирование, монтаж, обслуживание и ремонт слаботочных систем
Структурированная кабельная система (СКС) — это универсальная система кабелей, разъёмов и коммуникационного оборудования, предназначенная для организации телекоммуникационной инфраструктуры в зданиях или комплексах зданий. Она обеспечивает передачу данных, голоса, видео и другой информации между пользователями и сетевыми устройствами.
Это своего рода «нервная система» вашей инфраструктуры, которая обеспечит связность систем безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения, локальной сети и много чего другого.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) — это система, предназначенная для раннего обнаружения признаков пожара (дыма, огня, повышения температуры) и автоматической передачи сигнала тревоги на пульт охраны или пожарную часть.
Основные компоненты:
-
датчики (извещатели) — фиксируют признаки пожара;
-
приёмно-контрольный прибор — обрабатывает сигналы от датчиков;
-
устройства оповещения — сирены, световые табло и т.д.;
-
линии связи и питания.
Системы контроля и управления доступом (СКУД) — это комплекс технических и программных средств, предназначенный для управления доступом людей или транспорта на объекты (здания, помещения, территории) с целью обеспечения безопасности.
Основные функции СКУД:
-
Идентификация пользователей (по карте, коду, биометрии и т.д.);
-
Контроль доступа (разрешение/запрет входа или выхода);
-
Ведение журнала событий (кто, когда и куда проходил);
-
Интеграция с другими системами безопасности (видеонаблюдение, охранная сигнализация).
Системы видеонаблюдения — это комплексы оборудования, предназначенные для визуального контроля и записи происходящего на охраняемой территории. Они включают камеры видеонаблюдения, устройства записи (видеорегистраторы), мониторы и программное обеспечение для управления и анализа видео.
Основные функции систем видеонаблюдения:
-
наблюдение в реальном времени;
-
запись и хранение видео;
-
обнаружение движений, лиц и других событий;
-
удалённый доступ через интернет.
Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) — это автоматизированные системы, предназначенные для оперативного оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации и организации их безопасной и своевременной эвакуации из здания.
Основные функции СОУЭ:
-
передача звуковых, речевых и/или визуальных сигналов тревоги;
-
управление эвакуационным освещением и направляющими табло;
-
включение автоматических сообщений и инструкций по эвакуации;
-
интеграция с системой пожарной сигнализации и системами контроля доступа.