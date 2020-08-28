Структурированная кабельная система (СКС) — это универсальная система кабелей, разъёмов и коммуникационного оборудования, предназначенная для организации телекоммуникационной инфраструктуры в зданиях или комплексах зданий. Она обеспечивает передачу данных, голоса, видео и другой информации между пользователями и сетевыми устройствами.

Это своего рода «нервная система» вашей инфраструктуры, которая обеспечит связность систем безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения, локальной сети и много чего другого.