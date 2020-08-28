Комплексные системы безопасности

эффективные решения для бизнеса и дома

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Комплексные системы безопасности

эффективные решения
для дома и бизнеса

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Проектирование, монтаж, обслуживание и ремонт слаботочных систем

структурированные кабельные системы


Структурированные кабельные системы

Автоматическая пожарная сигнализация

СКУД

Системы контроля и управления доступом

Системы оповещения и управления эвакуацией

Систем видеонаблюдения

Структурированные кабельные сети

Структурированная кабельная система (СКС) — это универсальная система кабелей, разъёмов и коммуникационного оборудования, предназначенная для организации телекоммуникационной инфраструктуры в зданиях или комплексах зданий. Она обеспечивает передачу данных, голоса, видео и другой информации между пользователями и сетевыми устройствами.

Это своего рода «нервная система» вашей инфраструктуры, которая обеспечит связность систем безопасности, контроля доступа, видеонаблюдения, локальной сети и много чего другого.

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) — это система, предназначенная для раннего обнаружения признаков пожара (дыма, огня, повышения температуры) и автоматической передачи сигнала тревоги на пульт охраны или пожарную часть.

Основные компоненты:

  • датчики (извещатели) — фиксируют признаки пожара;

  • приёмно-контрольный прибор — обрабатывает сигналы от датчиков;

  • устройства оповещения — сирены, световые табло и т.д.;

  • линии связи и питания.

Системы контроля и управления доступом (СКУД) — это комплекс технических и программных средств, предназначенный для управления доступом людей или транспорта на объекты (здания, помещения, территории) с целью обеспечения безопасности.

Основные функции СКУД:

  • Идентификация пользователей (по карте, коду, биометрии и т.д.);

  • Контроль доступа (разрешение/запрет входа или выхода);

  • Ведение журнала событий (кто, когда и куда проходил);

  • Интеграция с другими системами безопасности (видеонаблюдение, охранная сигнализация).

Системы видеонаблюдения — это комплексы оборудования, предназначенные для визуального контроля и записи происходящего на охраняемой территории. Они включают камеры видеонаблюдения, устройства записи (видеорегистраторы), мониторы и программное обеспечение для управления и анализа видео.

Основные функции систем видеонаблюдения:

  • наблюдение в реальном времени;

  • запись и хранение видео;

  • обнаружение движений, лиц и других событий;

  • удалённый доступ через интернет.

Обслуживание видеонаблюдения
Монтаж систем оповещения и управления эвакуацией

Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) — это автоматизированные системы, предназначенные для оперативного оповещения людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации и организации их безопасной и своевременной эвакуации из здания.

Основные функции СОУЭ:

  • передача звуковых, речевых и/или визуальных сигналов тревоги;

  • управление эвакуационным освещением и направляющими табло;

  • включение автоматических сообщений и инструкций по эвакуации;

  • интеграция с системой пожарной сигнализации и системами контроля доступа.

Компетенции

есть опыт проведения работ на объекте
схожем с вашим

01

Склады и Производства

02

Торговые-центры и магазины

03

Рестораны и кафе

04

Паркинги и тех. сооружения

05

Автовокзалы

06

Бизнес-центры и офисы

07

Многоквартирные дома

08

Медицинские учреждения

09

Гостиницы и хостелы

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Образовательные учреждения

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